Рейс Пхукет - Нью-Дели едва не рухнул из-за пилота-наркомана
Рейс AI 2379 компании Air India Пхукет - Нью-Дели едва не завершился катастрофой, сообщает Thе Times of India.
4 августа командир экипажа самолета А320 утратил контроль над лайнером, ему понадобилась срочная помощь. В этот момент воздушное судно перешло в неуправляемый полет. Самолет начал резкое самопроизвольное снижение. Два десятка пассажиров на борту пострадали, 17 из них были после полета госпитализированы. Легкие травмы получили четверо членов экипажа.
Взятые у летчика анализы подтвердили наличие в его организме следов марихуаны. Избежать авиакатастрофы помог второй пилот. Он взял управление лайнером на себя и успешно посадил самолет в пункте назначения.
Ранее стала известна предварительная причина крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в Индии. Тогда в результате авиакатастрофы погиби более 270 человек. При этом одному пассажиру рухнувшего лайнера удалось выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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