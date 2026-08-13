Рейс Пхукет - Нью-Дели едва не рухнул из-за пилота-наркомана

4 августа командир экипажа самолета А320 утратил контроль над лайнером, ему понадобилась срочная помощь. В этот момент воздушное судно перешло в неуправляемый полет. Самолет начал резкое самопроизвольное снижение. Два десятка пассажиров на борту пострадали, 17 из них были после полета госпитализированы. Легкие травмы получили четверо членов экипажа.

Взятые у летчика анализы подтвердили наличие в его организме следов марихуаны. Избежать авиакатастрофы помог второй пилот. Он взял управление лайнером на себя и успешно посадил самолет в пункте назначения.

Ранее стала известна предварительная причина крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в Индии. Тогда в результате авиакатастрофы погиби более 270 человек. При этом одному пассажиру рухнувшего лайнера удалось выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

