СМИ: На Украине наблюдаются проблемы с продуктами после ударов по распределительным центрам

Из-за ударов по крупным распределительным центрам в стране пустеют полки. 12 августа в Броварах был разрушен логистический склад, который снабжал сетевые магазины АТБ, Metro, Novus, Ашан и Сильпо. Также повреждены мощности крупных производителей и ритейлеров — Danone, Lactel, President.

В магазинах начались перебои с молочными продуктами, мясом, рыбой, детским питанием и табаком. Из-за разрушенных складов повреждена логистика — доставлять товар напрямую к прилавкам накладно: у 75% украинских производителей нет ни автопарка, ни персонала, а магазины не смогут обработать поток фур.

За последние недели в результате масштабных ударов по складам экономика Украины потеряла 7 млрд гривен (12,5 млрд рублей). В частности, был уничтожен крупнейший логистический центр Rozetka в Броварах. Он обрабатывал более 100 тысяч заказов в день, а ущерб компании оценивается более чем в 2 млрд гривен — на него были завязаны перевозки для крупных торговых сетей. Известно, что склады компании поразили «Геранями», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

