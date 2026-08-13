«Яндекс» будет выпускать 1,5 тыс. роботов-доставщиков и распределять их по городам

Завод начал работу в прошлом году. В настоящее время он выпускает 30 роверов в день. Компания рассматривает опцию сделать градацию по способам доставки роботами по аналогии с такси. Например, при эконом-доставке клиенту нужно будет спуститься к подъезду и встретить ровера, а при более высоком классе — человек поднимется на этаж и вручит заказ.

Мавлютов указал, что сегодня стоимость доставки роботом равна стоимости доставки курьером. Если расширять количество роботов-доставщиков, то стоимость будет опускаться. Отмечается, что в Москве доставка роботами выходит «сильно дешевле», чем курьерами. В «Яндексе» обещают, что предстоящей зимой у роботов будет решение, которое позволит им преодолевать еще больше сугробов.

Роботы-доставщики готовы к выходу в другие регионы, они натренировались на столичных тротуарах с большим количеством пешеходов и слякотью, рассказал НСН член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

