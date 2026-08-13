«Яндекс» будет выпускать 1,5 тыс. роботов-доставщиков и распределять их по городам
Компания «Яндекс» намерен выпускать 1,5 тыс. роботов-доставщиков на собственном предприятии и распределять их по городам-миллионникам, сообщил в эфире радио «РБК» руководитель направления рободоставки «Яндекса» Марат Мавлютов.
Завод начал работу в прошлом году. В настоящее время он выпускает 30 роверов в день. Компания рассматривает опцию сделать градацию по способам доставки роботами по аналогии с такси. Например, при эконом-доставке клиенту нужно будет спуститься к подъезду и встретить ровера, а при более высоком классе — человек поднимется на этаж и вручит заказ.
Мавлютов указал, что сегодня стоимость доставки роботом равна стоимости доставки курьером. Если расширять количество роботов-доставщиков, то стоимость будет опускаться. Отмечается, что в Москве доставка роботами выходит «сильно дешевле», чем курьерами. В «Яндексе» обещают, что предстоящей зимой у роботов будет решение, которое позволит им преодолевать еще больше сугробов.
Роботы-доставщики готовы к выходу в другие регионы, они натренировались на столичных тротуарах с большим количеством пешеходов и слякотью, рассказал НСН член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.
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