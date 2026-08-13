В России заочно арестован племянник президента Джона Кеннеди
В Москве Басманный районный суд заочно арестовал американца Конора Кеннеди, который является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщает ТАСС.
Мужчина находится в международном розыске. Его адвокаты пытались добиться отмены ареста, но Мосгорсуд отклонил их жалобу, оставив решение в силе. Заседание по апелляции проходило в закрытом формате.
Американца обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. До этого Конор Кеннеди признался, что в 2022 году тайно воевал на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области в рядах «Интернационального легиона».
Ранее Госдепартамент США призвал Россию освободить американского гражданина Стефана Хаббарда, приговоренного в Москве к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне украинских сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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