«Нужна инфраструктура!»: Автомобилисты рассказали, как РЖД исключить аварии на переездах
Ужесточение наказания за нарушение правил ПДД, связанных с ж/д переездам, не потребуется, если каждый такой переезд будет иметь нужные ограничения для автомобилистов, заявил НСН Антон Шапарин.
Любой железнодорожный переезд должен иметь необходимую инфраструктуру, чтобы выезд автомобиля на запрещающий сигнал был просто невозможен, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Пресс-служба РЖД ранее сообщила, что водитель «КамАЗа», который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, грубо нарушил правила ПДД и выехал на переезд при исправной сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист не смог затормозить из-за близкого расстояния, поэтому столкновения избежать не удалось. В феврале 2024 года компания РЖД уже настаивала на радикальном ужесточении санкции для водителей, нарушающих ПДД на железнодорожных переездах. Шапарин призвал компанию обратить внимание на инфраструктуру на ж/д переездах.
«Начинать РЖД надо не с ужесточения ответственности для водителей, а с себя, потому что любой переезд вне зависимости от того, какой у него трафик, должен иметь необходимую инфраструктуру. Нужно таким образом прорабатывать инфраструктуру, чтобы такие ситуации в принципе произойти не могли. Без разницы, кто и как нарушил правила дорожного движения. Нужно сделать так, чтобы инфраструктура выдерживала эту нагрузку. Сейчас этого нет. В случае создания отлаженной инфраструктуры ужесточение ответственности и не понадобится, ведь водитель просто не сможет пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», - сказал собеседник НСН.
По его словам, авария на ж/д под Волгоградом произошла из-за отсутствия контроля за большегрузами и из-за отсутствия инфраструктуры на переезде.
«Такая катастрофа - просто дело времени. Она произошла по нескольким причинам. Во-первых, полное отсутствие контроля за большегрузным транспортом, который не соблюдает ПДД. Все россияне видели самосвалы, которые носятся как сумасшедшие. Во-вторых, все россияне видели железнодорожные переезды, где есть только семафор, ни шлагбаума, ничего. Все это должно контролироваться Минтрансом», - заключил эксперт.
В понедельник, 30 июля, в Волгоградской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. По последним данным, пострадали 52 человека, медпомощь получает 21 человек, 10 из которых – дети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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