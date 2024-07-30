«Нужна инфраструктура!»: Автомобилисты рассказали, как РЖД исключить аварии на переездах

По его словам, авария на ж/д под Волгоградом произошла из-за отсутствия контроля за большегрузами и из-за отсутствия инфраструктуры на переезде.



«Такая катастрофа - просто дело времени. Она произошла по нескольким причинам. Во-первых, полное отсутствие контроля за большегрузным транспортом, который не соблюдает ПДД. Все россияне видели самосвалы, которые носятся как сумасшедшие. Во-вторых, все россияне видели железнодорожные переезды, где есть только семафор, ни шлагбаума, ничего. Все это должно контролироваться Минтрансом», - заключил эксперт.

В понедельник, 30 июля, в Волгоградской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. По последним данным, пострадали 52 человека, медпомощь получает 21 человек, 10 из которых – дети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

