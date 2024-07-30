«Помогали все!»: Завершены работы на месте схода поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов пассажирского поезда, сообщили в МЧС России.
Завершены поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов пассажирского состава в Волгоградской области, сообщили в МЧС России. К ликвидации последствий привлекались 324 человека и 109 единиц техники.
В понедельник, 30 июля, в Волгоградской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. По последним данным, пострадали 52 человека, медпомощь получает 21 человек, 10 из которых – дети. Три человека находятся в тяжелом состоянии — водитель «КАМАЗа», помощник машиниста и одна пассажирка поезда, которую спасатели извлекли из-под обломков вагона. Их планируют перевести на лечение в Волгоград.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Водитель грузовика «КАМАЗ» не успел затормозить перед ж/д переездом в Волгоградской области. В РЖД подчеркнули, что водитель «грубо нарушил правила ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом». По данным МЧС, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с большегрузом не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. Всего в составе ехало более 800 человек.
По данным Telegram-канала Shot, 43-летний водитель «КАМАЗа» Асланбек в результате первичного допроса заявил, что не успел затормозить перед ж/д переездом. У него взяли кровь на алкоголь и наркотики. По последней информации, мужчина в тяжелом состоянии, у него сильнейшая закрытая черепно-мозговая травма и повреждены ноги.
Пассажиры поезда рассказывают, что сами не поняли, что произошло. По их словам, они почувствовали сильный толчок.
«Мы не могли понять, что случилось. В окно увидели кабину кузова, а рядом водитель в крови сидит. Проводница меня в наш вагон не пустила. А потом я увидела, что он отдельно от всего состава лежит. Там полный ужас», - сказала RT чудом не пострадавшая Рушания, которая за полчаса до ЧП ушла в другой вагон в гости к подруге.
В вагоне Рушании было много детей и подростков. В купе с ними ехал мужчина с женой. В момент столкновения его супруга слетела с верхней полки и сильно ударилась позвоночником об стол, она была вся в крови, её госпитализировали.
Жительница Казани Анастасия рассказала «Газете.Ru», что пострадавшим помогали выбраться из покореженных вагонов очевидцы, проезжавшие мимо места ЧП.
«Я легко отделалась, только порезы и ссадины. Помогали все. Сначала люди в вагоне помогали друг другу выбраться, потом с трассы люди останавливались, бежали на помощь. Все службы безопасности сразу приехали. Гуманитарной помощи много привезли и на место происшествия, и в пункты размещения. Условия достойные. Сидим, ждем дальнейшей информации», - рассказала Анастасия.
ПОСЛЕДСТВИЯ
В РЖД уточнили, что специалистам предстоит восстановить около 300 метров рельсошпальной решетки путей четного и нечетного направления, а также три опоры контактной сети. Накануне вечером тяжелая техника растаскивала опрокинувшиеся вагоны.
311 пассажиров поезда Казань — Адлер продолжают поездку к месту назначения, 10 вагонов отправились со станции «Гремячая». Состав проследует измененным маршрутом через станции «Морозовская», «Волгодонская» и выйдет на основной маршрут на станции «Куберле». Остальные пассажиры продолжат путь со станции «Гремячая» в допсоставе из восьми вагонов, которые специально прибыли из Волгограда. Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда с рельсов, будут переданы на станцию Котельниково.
В настоящий момент на месте крушения поезда в Волгоградской области частично возобновили сообщение. Как сообщает РЖД, пока движение осуществляют по одному пути, однако железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке. С задержками следуют 12 пассажирских поездов: 491 Казань - Адлер, 127 Красноярск - Адлер, 235 Тында - Анапа, 353 Пермь - Имеретинский Курорт, 13 Саратов - Имеретинский Курорт, 59 Новокузнецк - Кисловодск, 345 Нижневартовск - Адлер, 509 Казань - Новороссийск, 455 Челябинск - Новороссийск, 354 Имеретинский Курорт - Пермь, 510 Новороссийск - Казань и 250 Адлер - Новокузнецк.
В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили, что пассажирам поезда №491 компенсируют полную стоимость проезда, а также начислит 24 тысячи баллов по программе «РЖД бонус». Начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Карпов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал такой жест исключительно добровольной инициативой.
«Выплаты за вред здоровью можно получить в досудебном порядке. РЖД, как перевозчик, застрахован в страховой компании «СОГАЗ», они подтвердили, что договор есть, а также что они готовы осуществлять выплаты. Выплаты за вред здоровью сейчас проще получить: человек спокойно лечится, получает выписки из больничной карты, а потом их предъявляет страховщику вне зависимости от того, нёс ли пострадавший вообще какие-то расходы на лечение. В данном случае выплата осуществляет в соответствии с постановлением правительства и начисляется в зависимости от тяжести нанесенного вреда, то есть каждой травме противопоставлен определенный процент от страховой суммы (лимита) на одного пассажира - это два миллиона рублей. Например, если у человека сломана рука, то это, предположим, 200 тысяч рублей. Если две руки - 400 тысяч рублей. И так далее до двух миллионов рублей», - сказал собеседник НСН.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
РЖД в свою очередь выступает за ужесточение наказания для водителей на железнодорожных переездах: максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бандиты напали на кортеж премьера Гаити в Порт-о-Пренсе
- Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии
- ФСИН захотела усовершенствовать электронные браслеты для домашних арестов
- Девять латиноамериканских стран призвали пересмотреть итоги выборов в Венесуэле
- Четыре ракеты ВСУ уничтожили над Курской областью
- В ВМФ России проходят учения с участием 20 тысяч человек
- Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис
- В Госдуме предложили дать пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах
- Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов
- Заведено дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru