«Помогали все!»: Завершены работы на месте схода поезда с рельсов под Волгоградом

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Водитель грузовика «КАМАЗ» не успел затормозить перед ж/д переездом в Волгоградской области. В РЖД подчеркнули, что водитель «грубо нарушил правила ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом». По данным МЧС, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с большегрузом не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. Всего в составе ехало более 800 человек.

По данным Telegram-канала Shot, 43-летний водитель «КАМАЗа» Асланбек в результате первичного допроса заявил, что не успел затормозить перед ж/д переездом. У него взяли кровь на алкоголь и наркотики. По последней информации, мужчина в тяжелом состоянии, у него сильнейшая закрытая черепно-мозговая травма и повреждены ноги.

Пассажиры поезда рассказывают, что сами не поняли, что произошло. По их словам, они почувствовали сильный толчок.

«Мы не могли понять, что случилось. В окно увидели кабину кузова, а рядом водитель в крови сидит. Проводница меня в наш вагон не пустила. А потом я увидела, что он отдельно от всего состава лежит. Там полный ужас», - сказала RT чудом не пострадавшая Рушания, которая за полчаса до ЧП ушла в другой вагон в гости к подруге.

В вагоне Рушании было много детей и подростков. В купе с ними ехал мужчина с женой. В момент столкновения его супруга слетела с верхней полки и сильно ударилась позвоночником об стол, она была вся в крови, её госпитализировали.