СМИ: Водитель «Камаза» транспортирован в больницу Волгограда после ДТП с поездом

В материале уточняется, что врачи приняли решение транспортировать водителя Асламбека Усматова из районной больницы города Котельниково в БСМП в Волгограде. Мужчина остаётся в тяжёлом состоянии. Для его транспортировки задействован вертолет.

Ранее в МВД сообщили, что мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение с пассажирским поездом, пострадали 52 человека, напоминает RT.

