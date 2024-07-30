СМИ: Водитель «Камаза» транспортирован в больницу Волгограда после ДТП с поездом
Водителя «Камаза», который выехал на переезд и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер, вертолётом санавиации экстренно перевезли в больницу в Волгоград, сообщил Telegram-канал SHOT.
В материале уточняется, что врачи приняли решение транспортировать водителя Асламбека Усматова из районной больницы города Котельниково в БСМП в Волгограде. Мужчина остаётся в тяжёлом состоянии. Для его транспортировки задействован вертолет.
Ранее в МВД сообщили, что мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение с пассажирским поездом, пострадали 52 человека, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru