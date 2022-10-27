«Нужна грамотность!»: Запрет использовать иностранные слова чиновникам назвали бесполезным

Накануне правительство предложило запретить чиновникам использовать в работе иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке. Законопроект размещен в базе Госдумы. Так, авторы инициативы считают, что она поможет защитить русский язык «от чрезмерного употребления иностранных слов». Ольга Ребковец отметила, что в России нет системы, которая дала бы понять, насколько аналог слова полный.

«В Федеральном законе о русском языке от 2005 года уже была формулировка про то, чтобы не использовать заимствования, если есть аналоги. Сейчас дополнения отсылают только к словарям и справочникам для того, чтобы понять, есть ли аналог. Мы понимаем, что нет системы, которая регулировала бы это, нет понимания, насколько аналог полный. Та правка, которая предлагается, существенно ситуации не меняет. Все останется так, как есть. Необходима система на государственном уровне по повышению уровня грамотности взрослых. Есть программа повышения квалификации для чиновников, но в ней тоже нет какой-то осмысленной, методической работы по обучению русскому языку. Здесь в первую очередь инициатива должна стоять за государством. Грамотность – это не то, что дается в школе один раз и на всю жизнь. Это то, над чем нужно работать и постоянно прокачивать», - сказала Ребковец.

По ее словам, избавиться от тех иностранных слов, которые уже укоренились в речи российских граждан, будет крайне трудно. Ребковец отметила, что каждое слово выполняет свою определенную функцию, однако, указала она, чиновники могут научиться понимать, когда уместно использовать исконно русские слова, а когда – заимствования.