«Нужна грамотность!»: Запрет использовать иностранные слова чиновникам назвали бесполезным
Российским чиновникам необходимо учиться грамотности и постоянно прокачивать свои навыки, не стоит заниматься регулированием языка, отметила в эфире НСН Ольга Ребковец.
Законопроект, запрещающий чиновникам использовать иностранные слова, у которых есть аналог, не изменит ситуации, необходимо создавать государственную программу по повышению уровня грамотности, заявила директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в разговоре с НСН
Накануне правительство предложило запретить чиновникам использовать в работе иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке. Законопроект размещен в базе Госдумы. Так, авторы инициативы считают, что она поможет защитить русский язык «от чрезмерного употребления иностранных слов». Ольга Ребковец отметила, что в России нет системы, которая дала бы понять, насколько аналог слова полный.
«В Федеральном законе о русском языке от 2005 года уже была формулировка про то, чтобы не использовать заимствования, если есть аналоги. Сейчас дополнения отсылают только к словарям и справочникам для того, чтобы понять, есть ли аналог. Мы понимаем, что нет системы, которая регулировала бы это, нет понимания, насколько аналог полный. Та правка, которая предлагается, существенно ситуации не меняет. Все останется так, как есть. Необходима система на государственном уровне по повышению уровня грамотности взрослых. Есть программа повышения квалификации для чиновников, но в ней тоже нет какой-то осмысленной, методической работы по обучению русскому языку. Здесь в первую очередь инициатива должна стоять за государством. Грамотность – это не то, что дается в школе один раз и на всю жизнь. Это то, над чем нужно работать и постоянно прокачивать», - сказала Ребковец.
По ее словам, избавиться от тех иностранных слов, которые уже укоренились в речи российских граждан, будет крайне трудно. Ребковец отметила, что каждое слово выполняет свою определенную функцию, однако, указала она, чиновники могут научиться понимать, когда уместно использовать исконно русские слова, а когда – заимствования.
«Язык – это саморегулирующаяся система, он вбирает в себя те элементы, которые ему нужны. Уважаемые представители поправок к закону о русском языке говорят о том, что если зафиксировано слово в словаре, то мы его берем, а если нет, то не берем… Тем не менее, некоторые слова не сразу попадают в словарь, но языку они нужны. Некоторые слова являются полными аналогами, например слова «вратарь» и «голкипер». Они далеко не первое десятилетие живут в языке, они идентичны по звучанию, но каждое слово выполняет свою функцию. Получается, что нам придется избавиться от слова «голкипер». Или также избавиться от слова «лингвистика», если есть слово «языкознание». Здесь нужно заниматься не регулированием языка, а повышением уровня грамотности, чтобы чиновники понимали, когда уместно использовать исконно русские слова или заимствования», - резюмировала Ребковец.
Ранее доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо разработать законопроект «о простом языке», по которому чиновникам страны будет запрещено использовать бюрократический и «непонятный» язык при общении с общественностью. Он отмечал, что россияне должны в полной мере понимать их слова и инициативы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Минбороны РФ заявило об уничтожении оборонного завода на Украине
- Сенатор приравнял покинувших Россию после начала СВО граждан к иноагентам
- Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
- Госдума приняла закон о добровольцах
- В Запорожье будут проверять телефоны на наличие подписок на проукраинские ресурсы
- СМИ: Запад определился с потолком цен на нефть из России
- Песков заявил, что Путин не передавал никакого послания Зеленскому
- Ректор Российского биотехнологического университета арестован в Москве
- Песков: Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США
- Песков не знает о суднах РФ в зоне повреждённых «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru