В странах СНГ будут продвигать русский язык
Главы стран СНГ решили создать международную организацию по продвижению и поддержки русского языка, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит президенту Казахстану Касыму-Жомарт Токаеву.
«Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств - участников СНГ», - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ещё и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Юбилей Победы будет отмечаться в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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