Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

Русский язык занял пятое место в списке 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, которые включают роль в бытовой и научной коммуникациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год.

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Отмечается, что русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому, но при этом опередил арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду.

Так, при составлении рейтинга принимались в расчет численность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интернет-ресурсов и количество научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также количество средств массовой информации на языке.

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ФОТО: flickr.com
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