Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

Отмечается, что русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому, но при этом опередил арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду.

Так, при составлении рейтинга принимались в расчет численность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интернет-ресурсов и количество научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также количество средств массовой информации на языке.

