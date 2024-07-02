«Нужна деликатность»: Депутат Хамзаев призвал не спешить с запретом никабов в РФ
Никаб не относится к обязательной религиозной одежде, заявил НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
В обществе уже сформирована дискуссия о запрете на ношение никаба, однако такой чувствительный вопрос требует прямого участия религиозных деятелей, рассказал в интервью НСН депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.
Муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете никаба, чтобы в ближайшее время запретить использование ваххабитского атрибута в республике. Фетва в исламе - решение по какому-либо вопросу, которое выносит руководство духовного управления мусульман. Хамзаев напомнил, что никаб никогда не являлся обязательной религиозной одеждой.
«У людей в целом это вызывает диссонанс. Многие, возможно, не понимают разницы между хиджабами и никабами. Никаб, если проще и понятнее говорить, это паранджа. Его носили в Средней Азии, Африке, в арабских странах никаб носят не только мусульмане, но и христиане, потому что это помогает чувствовать себя более комфортно в жару. Но в исламе нет требования на ношение никаба, есть требование о ношении хиджаба, чтобы у девушки были покрыты голова, руки, ноги, туловище», - заявил он.
По словам собеседника НСН, столь деликатный вопрос не подразумевает скорых необдуманных решений.
«Есть небольшие вопросы в некоторых республиках. Не считаю, что проблема настолько глобальна, чтобы ее везде нужно было обсуждать. Знаю, что есть подогреваемые настроения. Дискуссия уже сформирована, делать вид, что ее нет –неправильно. Но в этих вопросах нельзя двигаться семимильными шагами, тут нужна деликатность, тема чувствительна. Если сейчас принимаются какие-то решения, надо понимать – почему, зачем, как. Обязательно нужна работа духовников, а также подключение общественности», - подытожил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что региональным властям следует предоставить возможность самостоятельно регулировать ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях, передает «Радиоточка НСН».
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