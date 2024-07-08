Депутат Матвейчев заверил, что медиация в России не приведет к запрету развода

Участники рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в рамках заседания предположили, что обязательная медиация при разводах позволит снизить число разводов и разгрузить суды, пишет РБК со ссылкой на депутатов. Аналогичная практика с 2016 года существует в Азербайджане. Матвейчев подчеркнул, что медиация является в республике платной и обязательной услугой.

«Только прошел круглый стол, законопроект пока не внесли в Думу, поэтому говорить о том, как это будет реализовано в России – преждевременно. Что касается Азербайджана, там услуга обязательная, платная, предоставляют ее некоммерческие организации, они не взвинчивают цены, тарифы установлены государством. Если переводить стоимость в рубли - получится около трех тысяч рублей, при этом платят обе стороны конфликта. Если человек социально незащищен, является безработным – за него платит государство, но таких у нас в стране около 10%, и не все из них планируют развестись. В этом случае оплата услуг для государства необременительна», - сообщил он.