Депутат Матвейчев заверил, что медиация в России не приведет к запрету развода
Медиаторы призваны предупредить о последствиях расторжения брака через суд, но они не смогут запретить россиянам развестись, сказал НСН Олег Матвейчев.
Добровольная медиация или процедура посредничества перед расторжением брака не лишит возможности развестись, но позволит более вдумчиво подойти к этому вопросу, рассказал в интервью НСН депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Участники рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в рамках заседания предположили, что обязательная медиация при разводах позволит снизить число разводов и разгрузить суды, пишет РБК со ссылкой на депутатов. Аналогичная практика с 2016 года существует в Азербайджане. Матвейчев подчеркнул, что медиация является в республике платной и обязательной услугой.
«Только прошел круглый стол, законопроект пока не внесли в Думу, поэтому говорить о том, как это будет реализовано в России – преждевременно. Что касается Азербайджана, там услуга обязательная, платная, предоставляют ее некоммерческие организации, они не взвинчивают цены, тарифы установлены государством. Если переводить стоимость в рубли - получится около трех тысяч рублей, при этом платят обе стороны конфликта. Если человек социально незащищен, является безработным – за него платит государство, но таких у нас в стране около 10%, и не все из них планируют развестись. В этом случае оплата услуг для государства необременительна», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, система медиации служит тому, чтобы убрать нагрузку с судов.
«KPI медиатора – число досудебных соглашений либо отказов сторон от суда. В Азербайджане есть специальные курсы, слушателям преподают также основы психологии, этику семейной жизни и прочие дисциплины. Медиатор должен уметь выслушать и объяснить, что ждет человека на суде. На круглом столе в ходе обсуждения прозвучали вопросы о принципе добровольности, но люди в любом случае приходят к соглашению добровольно. Сначала человек должен пройти эту процедуру, если после медиации он не хочет идти на досудебное соглашение, никто не запретит идти в суд. Сейчас только 30% подписывают мировое соглашение, остальные 70% все равно идут в суд. Но даже 30% - огромное снижение нагрузки на суд. И 7% людей, которые отказываются от разводов – тоже заметный эффект. При этом принцип добровольности не исчезает», - заявил депутат.
Матвейчев также подчеркнул, институт медиации развивается на региональном уровне – в Пермском крае, Липецкой области. Однако деятельность медиаторов официально не регулируется.
«У нас есть медиаторы, но они все «дикие». В Азербайджане с 2021 действует закон о медиации, у них в трудовой и семейный кодекс уже включены пункты о медиации. У нас сегодня любой может назвать себя медиатором, некоторые проходят курсы, получают повышение квалификации, ряд университетов разработали соответствующую специальность. Человек может пойти, поучиться, получить корочку, но это не значит, что в системе страны он будет признан. Некоторые сегодня прежде чем идти в суд обращаются к медиаторам, но на данный момент - это как сходить к гадалке», - подытожил он.
Ранее Минфин предложил увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз – с 650 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также через суд. Как рассказала «Радиоточке НСН» телеведущая и сваха Роза Сябитова, большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, потому подорожания госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.
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