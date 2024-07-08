В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане

По словам депутатов, аналогичная практика с 2016 года существует в Азербайджане. При этом процедура посредничества в стране применяется не только в семейных, но и трудовых, и гражданских спорах, основная ее задача — снижение нагрузки на судебную систему. Как уточнил Олег Матвейчев, практика медиации позволила на 7% сократить число разводов в стране.

В России закон о медиации действует с 2010 года. Как напомнил в ходе заседания представитель Министерства юстиции Рамиля Хамитова, процедура носит добровольный и платный характер. На данный момент институт медиации развивается на региональном уровне, например в Пермском крае, Липецкой области.

Ранее психолог Юлия Романова рассказала «Радиоточке НСН», что основными причинами разводов в России являются финансовые проблемы и угасающее либидо, однако сонастройка и поиск компромиссов поможет сохранить семью.

