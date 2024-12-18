Новгородский губернатор призвал наказывать алиментщиков без «предела жесткости»
Наказание для неплательщиков алиментов следует максимально ужесточить, а процесс взыскания алиментов — автоматизировать. Об этом заявил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Новгородской области Андрей Никитин в беседе с РБК.
По его мнению, в регионах остро стоит проблема уклонения от алиментов, долги по ним достаточно большие.
«Сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты, и отчисления происходят автоматически. Но тема эта есть, задолженность большая, и как только не скрываются алиментщики от своих детей», — рассказал Никитин.
Губернатор призвал «серьезно заниматься» этой проблемой и выступил за максимальное ужесточение наказания за неуплату алиментов. Никитин подчеркнул, что в этом вопросе не может быть «предела жесткости». При этом государство должно максимально включаться в процесс взыскания средств, чтобы он «не был унизителен» для родителя. Как отметил чиновник, в большинстве случаев мамам, пытающимся получить алименты, приходится «бегать за приставами, уговаривать».
«Государство должно автоматически подобные вещи делать, чтобы повышать эффективность сбора алиментов», — подчеркнул Никитин.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о взыскании алиментов на детей за период, когда они подлежали взысканию, даже в случае отмены соответствующего судебного приказа, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
- СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
- Том Круз получил престижную награду ВМС США
- Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru