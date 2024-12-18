Новгородский губернатор призвал наказывать алиментщиков без «предела жесткости»

Наказание для неплательщиков алиментов следует максимально ужесточить, а процесс взыскания алиментов — автоматизировать. Об этом заявил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Новгородской области Андрей Никитин в беседе с РБК.

По его мнению, в регионах остро стоит проблема уклонения от алиментов, долги по ним достаточно большие.

«Сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты, и отчисления происходят автоматически. Но тема эта есть, задолженность большая, и как только не скрываются алиментщики от своих детей», — рассказал Никитин.

Губернатор призвал «серьезно заниматься» этой проблемой и выступил за максимальное ужесточение наказания за неуплату алиментов. Никитин подчеркнул, что в этом вопросе не может быть «предела жесткости». При этом государство должно максимально включаться в процесс взыскания средств, чтобы он «не был унизителен» для родителя. Как отметил чиновник, в большинстве случаев мамам, пытающимся получить алименты, приходится «бегать за приставами, уговаривать».

«Государство должно автоматически подобные вещи делать, чтобы повышать эффективность сбора алиментов», — подчеркнул Никитин.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о взыскании алиментов на детей за период, когда они подлежали взысканию, даже в случае отмены соответствующего судебного приказа, напоминает Ura.ru.

