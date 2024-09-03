В России в 2025 году запустят реестр злостных должников по алиментам
Реестр россиян-злостных неплательщиков алиментов появится в стране в 2025 году. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко в ходе коллегии ведомства.
Министр отметил, что реестр должников по алиментам запустят на базе информационной системы Федеральной службы судебных приставов.
«Он... в автоматическом режиме будет пополняться сведениями о должниках, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов», — подчеркнул Чуйченко.
По словам главы Минюста, такой реестр повысит мотивацию граждан-должников к исполнению своих обязанностей.
Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что служба и ряд других ведомств работают над инициативами для принуждения неплательщиков алиментов к исполнению требований судебных актов. Так, власти рассматривают возможность запретить таким гражданам посещать официальные спортивные соревнования, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru