В России в 2025 году запустят реестр злостных должников по алиментам

Реестр россиян-злостных неплательщиков алиментов появится в стране в 2025 году. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко в ходе коллегии ведомства.

Министр отметил, что реестр должников по алиментам запустят на базе информационной системы Федеральной службы судебных приставов.

«Он... в автоматическом режиме будет пополняться сведениями о должниках, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов», — подчеркнул Чуйченко.

По словам главы Минюста, такой реестр повысит мотивацию граждан-должников к исполнению своих обязанностей.

Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что служба и ряд других ведомств работают над инициативами для принуждения неплательщиков алиментов к исполнению требований судебных актов. Так, власти рассматривают возможность запретить таким гражданам посещать официальные спортивные соревнования, пишет RT.

