«Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию «Краснодарская»

Продажу бензина по четным и нечетным датам вводят с четверга в Нижегородской области

Генсекретарь НАТО заявил, что альянс не собирается ни на кого нападать

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Гель-лак запретят детям до 14 лет

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