Нужен госнадзор: Как отразятся на россиянах новые правила обслуживания газовых плит
Регулирование сферы использования бытового газа должно взять на себя государство, заявил НСН Константин Крохин.
Ужесточение наказаний за нарушение правил использования газовых плит для граждан ни к чему не приведет, так как многие не ощущают себя собственниками оборудования, объяснил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
В России вступили в силу новые правила обслуживания газовых плит, введенные федеральным законом №308-ФЗ. Личную юридическую ответственность за исправность приборов теперь несут сами собственники и наниматели жилья. Установлен предельный срок работы такой техники — 10–12 лет. По его истечении потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Также россиянам смогут перекрыть газ за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники.
Крохин подчеркнул, что большинство людей считает газовое оборудование в многоквартирных домах общей собственностью, за которую отвечает государство.
«После развала СССР была упразднена Государственная газовая служба, и государство с себя сняло ответственность и до сих пор не хочет взять. Все время какие-то изыскиваются варианты. Владельцы жилья в отношении общего имущества ментально не ощущают себя собственниками. 85% жилого фонда — советский, это люди-наниматели, они не привыкли, не ощущали себя полностью ответственными за общее имущество, за газовые сети и так далее. Они считают, что за все отвечает государство. И то, что сейчас ужесточат наказания в виде штрафов собственникам, которые себя не ощущают таковыми, ничего не изменит. Будет ни сложнее, ни проще, просто никто ничего делать не будет. Чиновники государственных служб отчитаются: мы что-то делаем», — пояснил Крохин.
Собеседник НСН добавил, что вместо введения единого государственного надзора чиновники переложили ответственность на поставщиков газа.
«Попытались переложить ответственность на тех, кто газ продает, они должны проверять, контролировать. Это привело к очевидному конфликту интересов. Их основной бизнес и интерес — продавать газ. Если они, действуя в функции контроля, ограничивают подачу газа, они прекращают продажу и поступления денежных средств. Понятно, что это практически не работает. Как сегодня реально проходит проверка? Да никак! Повесят объявление в подъезде: мы 9 сентября придем, днем. Сколько-то человек их будет ждать: кто не работает, пенсионеры. Ежегодный, обязательный охват таким контролем составляет меньше 5% населения. То есть 95% не охвачены элементарным контролем. Они формально отчитываются, что оповестили, разослали по электронной почте и в Госуслугах, но де-факто не попали в квартиру. Де-факто они не проверили это оборудование, и его состояние, как было плачевно, так и остается. И это ключевое противоречие до сих пор не устранено», — сообщил юрист.
Крохин указал и на такой важный момент, как поддержка социально уязвимых слоев населения.
«Чтобы проблема безопасности газа была как-то решена, необходимо помогать, в том числе, малоимущим социальным слоям, у которых есть оборудование. У нас проблема огромнейшая, что есть неисправное, вышедшее за пределы срока оборудование — газовые колонки, которым по 50 лет. И чтобы его поменяли, одних мер по ужесточению недостаточно. Необходимы программы поддержки социально уязвимых граждан, прежде всего пенсионеров, одиноко проживающих, инвалидов и многодетных. Надо дать им финансовую возможность эту замену произвести. Пока комплексных решений не будет, ничего не изменится», — подчеркнул эксперт.
Ранее Константин Крохин говорил НСН о том, что не только газовое оборудование, но и в целом вся сфера ЖКХ требует единого государственного надзора. Это позволить избежать отписок на жалобы граждан и обеспечит регулярные проверки домов.
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