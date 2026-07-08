Иммунолог Викулов: Вакцина от аллергии на животных спасёт миллионы россиян
Ремиссия при проведении аллерген-специфической иммунотерапии достигается через один-три курса, сказал НСН Георгий Викулов.
Сегодня несколько миллионов россиян страдают от аллергии на животных. Разрабатываемая вакцина для проведения аллерген-специфической иммунотерапии станет первой в России. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Разработкой подобных препаратов активно занимается лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, заявила РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. По словам Викулова, появления вакцины ждут несколько миллионов россиян.
«Так называемая эпидермальная аллергия с повышенной чувствительностью к эпителию и шерсти животных (кошек, собак, а также лошадей) достаточно распространена в России, поскольку это круглогодичные аллергены, с ними многие контактируют. От аллергического ринита, вызванного бытовыми, эпидермальными и пыльцевыми аллергенами, страдают от 10 до 15 млн россиян. Вклад эпидермальных аллергенов в эту статистику — 20-25%. Отмечу, что аллергенами выступают конкретные вещества белковой природы в эпителии и шерсти животных. Чаще всего это аллергическая реакция немедленного типа. Также аллергены находят в слюне животных, при этом запах животных — не аллерген, а лишь триггер, раздражитель», — сказал Викулов.
Собеседник НСН добавил, что достичь ремиссии получится через один-три курса терапии.
«Препараты, которые помогают и применяются, в том числе, в рамках аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), существуют на протяжении многих десятилетий. Но в России отдельной вакцины для проведения АСИТ не было, поэтому идет разработка российского препарата, который будет помогать не только при аллергии на пыльцу растений, но и при аллергии на эпителий и шерсть животных. Ремиссия достигается через один-три курса такой терапии», — подытожил он.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что доклинические исследования отечественной вакцины от аллергии на амброзию планируют начать в 2027 году. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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