Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной

Работа по вопросам обмена военнопленными между Москвой и Киевом не останавливается ни на день. Как пишет ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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По её словам, готовятся новые обмены.

«Даты мы принципиально не сообщаем, чтобы не сорвать процесс... это жизнь людей», - сказала омбудсмен, добавив, что также ведётся работа над ускорением обмена пленными.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели очередной обмен пленными по формуле «160 на 160», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: НСН
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