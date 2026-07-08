Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной
Работа по вопросам обмена военнопленными между Москвой и Киевом не останавливается ни на день. Как пишет ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По её словам, готовятся новые обмены.
«Даты мы принципиально не сообщаем, чтобы не сорвать процесс... это жизнь людей», - сказала омбудсмен, добавив, что также ведётся работа над ускорением обмена пленными.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели очередной обмен пленными по формуле «160 на 160», сообщает Ura.ru.
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