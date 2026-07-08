Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной

По её словам, готовятся новые обмены.

«Даты мы принципиально не сообщаем, чтобы не сорвать процесс... это жизнь людей», - сказала омбудсмен, добавив, что также ведётся работа над ускорением обмена пленными.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели очередной обмен пленными по формуле «160 на 160», сообщает Ura.ru.

