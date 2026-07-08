Госдума обязала детей мигрантов выезжать из России после 18 лет

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, объязывающий детей мигрантов покидать Россию при достижении ими 18-летнего возраста. Об этом сообщает RT.

Володин: Число оснований для выдворения мигрантов намерены увеличить до 45

Согласно документу, несовершеннолетние дети мигрантов могут пребывать на территории России в период действия патента их родителя. В 18 лет они должны выехать из страны или в течение 30 дней оформить собственный патент.

Кроме того, совершеннолетние дети мигрантов смогут остаться в России при наличии иных законных оснований для пребывания или проживания.

Ранее Госдумой был принят закон, когласно которому полномочия Минтруда по утверждению списков профессий для квалифицированных иностранных специалистов были переданы МВД, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДетиТрудовые МигрантыМигрантыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры