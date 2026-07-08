Свадебных фотографов обвинили в накрутке цен на свои услуги
Портфолио и имя повышают ценник, но качество работы не меняется, заявила НСН Евгения Лейбман.
Многие известные фотографы берут деньги только за свое имя, а работают за них ассистенты, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
За период с апреля 2025 по апрель 2026 года сильнее всего зарплаты выросли у фотографов. Они стали получать в 1,6 раза больше, сообщают РИА Новости. Лейбман посчитала, что те, кто работают на свадьбах, могут повышать свои цены каждые три месяца.
«Фотографы меняют стоимость каждый сезон. Они обновляют портфолио, свои какие-то навыки, проходят обучение. Но не всегда ценник оправдан. Часто все зависит от его медийности. Я знаю людей, которые стоили 5000 рублей, но выиграв какую-то свадебную премию, они вдруг стали брать по 25 тысяч рублей. Качество съемки не изменилось, но цена выросла. Очень сильно влияет тот факт, есть ли человек в списках популярных свадебных фотографов, насколько его сложно пригласить. К тому же, у топовых фотографов часто есть ассистенты, которые по большому счету выполняют основную работу. Потом они формируют собственное портфолио и тоже выходят на рынок. А съемка дорогих свадеб позволяет сразу поднять ценник», — подчеркнула она.
В свою очередь, основатель портала SuperJob Алексей Захаров усомнился в беседе с НСН, что есть релевантные показатели по доходам фотографов.
«Этот рейтинг — фигня. Фотографов профессиональных мало. Они не влияют ни на какие рынки и работают по разовым контрактам. Это одноразовые мероприятия. Женился какой-нибудь олигарх, нанял 400 человек, они все заплатили налоги — вот это и появилось в статистике. Такое может быть, поэтому рассчитывать их среднюю зарплату — это бред. Они практически нигде не нужны на постоянной основе», — указал он.
Ранее Захаров назвал НСН дефицитные профессии в России через 10 лет.
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