Многие известные фотографы берут деньги только за свое имя, а работают за них ассистенты, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

За период с апреля 2025 по апрель 2026 года сильнее всего зарплаты выросли у фотографов. Они стали получать в 1,6 раза больше, сообщают РИА Новости. Лейбман посчитала, что те, кто работают на свадьбах, могут повышать свои цены каждые три месяца.