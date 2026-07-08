Лейбл Димы Билана раскритиковал законопроект о развитии ИИ в России
Если законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России будет принят в текущем виде, то это усложнит работу на российском музыкальном рынке. Об этом «Газете.Ru» заявил A&R-директор сотрудничающего с Димой Биланом, Полиной Гагариной и другими артистами музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин.
Он указал, что в настоящее время разрешение на использование авторских произведений должен запрашивать тот, кто желает воспользоваться чужим контентом. Законопроект же, фактически, возлагает решение вопроса защиты на самих авторов и правообладателей.
«Это очень сложно технически: миллионы треков, которые накопились в каталоге за десятилетия, не удастся промаркировать и защитить в короткий срок», - сказал эксперт.
Глазин добавил, что музыкальная индустрия поддерживает развитие технологий, однако следует сохранить действующий базовый принцип авторского права.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против обучения нейросетей с использованием авторских материалов без резрешения правообладателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лейбл Димы Билана раскритиковал законопроект о развитии ИИ в России
- Нужен госнадзор: Как отразятся на россиянах новые правила обслуживания газовых плит
- Песков: Размещение ядерного оружия не принесет безопасности Прибалтике
- Россиянам объяснили, как правильно охладить салон автомобиля
- Россиян призвали предупреждать МЧС о своем экстремальном отдыхе
- Песков: РФ старается минимизировать риски от терактов ВСУ против энергетики
- Новый ГОСТ на маникюр запрещает гель-лак детям до 14 лет
- Х5 продолжит продавать продукты Великолукского мясокомбината
- ПВО РФ за сутки уничтожили 903 украинских БПЛА
- «АвтоВАЗ» опроверг слухи о подорожании автомобилей Lada с 1 августа