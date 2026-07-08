Лейбл Димы Билана раскритиковал законопроект о развитии ИИ в России

Если законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России будет принят в текущем виде, то это усложнит работу на российском музыкальном рынке. Об этом «Газете.Ru» заявил A&R-директор сотрудничающего с Димой Биланом, Полиной Гагариной и другими артистами музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин.

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Он указал, что в настоящее время разрешение на использование авторских произведений должен запрашивать тот, кто желает воспользоваться чужим контентом. Законопроект же, фактически, возлагает решение вопроса защиты на самих авторов и правообладателей.

«Это очень сложно технически: миллионы треков, которые накопились в каталоге за десятилетия, не удастся промаркировать и защитить в короткий срок», - сказал эксперт.

Глазин добавил, что музыкальная индустрия поддерживает развитие технологий, однако следует сохранить действующий базовый принцип авторского права.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против обучения нейросетей с использованием авторских материалов без резрешения правообладателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Авторские ПраваИскусственный ИнтеллектМузыкаМузыканты

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