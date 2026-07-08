Россиянам объяснили, как правильно охладить салон автомобиля
Простуда или дорогой ремонт могут стать причиной испорченного отпуска в случае неправильного использования автомобильного кондиционера. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Лента.ру».
Специалисты отмечают, что прежде чем включить кондиционер, сначала следует просто открыть двери и остудить салон машины, особенно в случаях, когда она долго стояла на солнцепеке. Это позволит выйти раскалённому воздуху и снизит нагрузку на компрессор при старте.
При движении по трассе не стоит выключать кондиционер и открывать окна. В этом случае создаваемое аэродинамическое сопротивление ведёт к более высокому расходу топлива. Особенно с учётом того, что современные компрессоры уже не отнимают у двигателя так много энергии, как раньше.
Что касается температуры, то оптимальная для организма человека разница между салоном и улицей не должна превышать 5–7 градусов.
«Самой безопасной и комфортной считается температура в пределах 22–24 градусов. Понижайть её до этих значений нужно постепенно, чтобы организм успел привыкнуть к прохладе», — указали эксперты.
Кроме того, не следует ставить максимальную силу обдува, а потоки воздуха лучше направить вверх и в стороны, а не прямо на человека. Если имеется функция «забор воздуха из салона», то благодаря ей салон охоадится гораздо быстрее.
Ранее провизор Карина Титова предупредила, что в жаркую погоду в автомобиле категорически нельзя оставлять инсулин, нитроглицерин, гормональные средства, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели, так как они особенно уязвимы к воздействию высоких температур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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