Россиянам объяснили, как правильно охладить салон автомобиля

Специалисты отмечают, что прежде чем включить кондиционер, сначала следует просто открыть двери и остудить салон машины, особенно в случаях, когда она долго стояла на солнцепеке. Это позволит выйти раскалённому воздуху и снизит нагрузку на компрессор при старте.

При движении по трассе не стоит выключать кондиционер и открывать окна. В этом случае создаваемое аэродинамическое сопротивление ведёт к более высокому расходу топлива. Особенно с учётом того, что современные компрессоры уже не отнимают у двигателя так много энергии, как раньше.

Что касается температуры, то оптимальная для организма человека разница между салоном и улицей не должна превышать 5–7 градусов.

«Самой безопасной и комфортной считается температура в пределах 22–24 градусов. Понижайть её до этих значений нужно постепенно, чтобы организм успел привыкнуть к прохладе», — указали эксперты.

Кроме того, не следует ставить максимальную силу обдува, а потоки воздуха лучше направить вверх и в стороны, а не прямо на человека. Если имеется функция «забор воздуха из салона», то благодаря ей салон охоадится гораздо быстрее.

Ранее провизор Карина Титова предупредила, что в жаркую погоду в автомобиле категорически нельзя оставлять инсулин, нитроглицерин, гормональные средства, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели, так как они особенно уязвимы к воздействию высоких температур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

