Песков: Размещение ядерного оружия не принесет безопасности Прибалтике

Желание стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие «не добавит им безопасности». Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле назвали единственное условие применения ядерного оружия

Комментируя решение властей Литвы открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия, он указал, что подобные шаги вынудят Россию принимать контрмеры.

«Это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы», - сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что страны Балтии просто гонятся за Финляндией, ранее принявшей аналогичное решение.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб подписал закон, разрешающий размещение ядерного оружия на территории страны, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЛитваПрибалтикаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры