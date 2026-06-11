С начала года был зафиксирован рост жалоб недобросовестные действия операторов связи в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Операторам рекомендовали изменить «спорные практики», применяемые против конкурентов, пишет «Коммерсант». При этом в компаниях уверены, что действуют в рамках законодательства. Букштейн перечислил основные уловки компаний связи, которые могут расцениваться как недобросовестная конкуренция.

«Когда оператор проводит сравнение с конкурентами в неявной форме и говорит, что он гораздо лучше — первое. Второе: по системе MNP заманивают перейти от конкурента с сохранением номера. Эта процедура упрощена до предела. Третье — это предложения, которые скрыто показывают, что у оператора дешевле, чем у конкурента. Этого делать нельзя, это фактически переманивание клиента. Эти вещи люди наблюдают и докладывают в ФАС о том, что есть недобросовестная конкуренция. Сам ФАС, конечно, отслеживает, но у нас 4 крупных оператора и десятки региональных, за каждым следить довольно сложно, поэтому в службе опираются на сигналы от абонентов», — рассказал он.

Букштейн добавил, что такие прецеденты существовали всегда, а рост жалоб в этом году он связывает с общими проблемами со связью, блокировкой привычных мессенджеров и в целом с переходом россиян на сберегательную модель потребления.