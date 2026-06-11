«Нечаянно себя перехвалил»: Какие уловки мобильных операторов взывают недовольство ФАС
В борьбе за клиента в условиях плотной конкуренции у операторов случаются нарушения честного соперничества, заявил НСН Леонтий Букштейн.
Ввиду плотности рынка связи маркетинг мобильных операторов действительно иногда выходит за рамки, однако в целом игроки отрасли соблюдают границы добросовестной конкуренции, объяснил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
С начала года был зафиксирован рост жалоб недобросовестные действия операторов связи в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Операторам рекомендовали изменить «спорные практики», применяемые против конкурентов, пишет «Коммерсант». При этом в компаниях уверены, что действуют в рамках законодательства. Букштейн перечислил основные уловки компаний связи, которые могут расцениваться как недобросовестная конкуренция.
«Когда оператор проводит сравнение с конкурентами в неявной форме и говорит, что он гораздо лучше — первое. Второе: по системе MNP заманивают перейти от конкурента с сохранением номера. Эта процедура упрощена до предела. Третье — это предложения, которые скрыто показывают, что у оператора дешевле, чем у конкурента. Этого делать нельзя, это фактически переманивание клиента. Эти вещи люди наблюдают и докладывают в ФАС о том, что есть недобросовестная конкуренция. Сам ФАС, конечно, отслеживает, но у нас 4 крупных оператора и десятки региональных, за каждым следить довольно сложно, поэтому в службе опираются на сигналы от абонентов», — рассказал он.
Букштейн добавил, что такие прецеденты существовали всегда, а рост жалоб в этом году он связывает с общими проблемами со связью, блокировкой привычных мессенджеров и в целом с переходом россиян на сберегательную модель потребления.
Он подчеркнул, что в данном сегменте крайне высокая степень конкуренции. Иногда в погоне за клиентам компании действительно выходят за рамки честного соперничества.
«Все-таки маркетинг у операторов в условиях довольно тесной рыночной ситуации бывает заметным, поэтому ФАС хотят — и правильно делают — чтобы все было прилично. В такой дикий рынок, который был в 90-е годы, мы не скатимся, но порывы есть, потому что тесно на рынке. SIM-карт у нас в полтора раза больше, чем населения, не считая новорожденных и глубоких пенсионеров. Так что их можно понять, потому что операторам нужно развиваться, тратить средства на поддержание своей сети, а это сейчас очень недешево в связи с уходом западных поставщиков. Я их не оправдываю, но понимаю, что, когда в толпе толкаются, не очень смотрят, комфортно ли соседу. При этом у нас в операторской среде более или менее прилично соблюдаются правила поведения. Несколько лет назад им разрешили на одной вышке размещать оборудование нескольких операторов. Они все-таки коллеги, кроме того, что конкуренты», — сообщил собеседник НСН.
Серьезных мер в отношении проштрафившихся компаний не будет, уверен эксперт.
«Могут исходя из годового оборота кого-то наказать, но я не думаю, что это будет критично для оператора. Скорее всего, просто погрозят пальчиком, направят извещение с перечислением недостатков, попросят объяснить, в чем дело, кто это, что и куда пишет. Потому что это не смертельно, когда оператор "перегрел" свою рекламу, и получилось, что он не только за себя работает, но и против конкурента. Наказывать за то, что ты нечаянно себя похвалил больше, чем нужно, наверное, нет смысла. У операторов есть другие заботы», — сказал он.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказывал НСН, что операторы могут менять тарифную политику, но заранее уведомив клиентов о повышении цен. В свою очередь, абоненты свободны в выборе оператора.
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