Хуснуллин: Трассу М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
Трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется в декабре текущего года. Как сообщает ТАСС, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Пока идем по графику, у нас все шансы есть», - ответил он на соответствующий вопрос российского лидера.
Вице-премьер добавил, что продолжается расширение трассы М-3 «Украина» до шести полос, также планируется ввод Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте строительства в столице дороги между Родниковой улицей и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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