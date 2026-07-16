Хуснуллин: Трассу М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре

«Пока идем по графику, у нас все шансы есть», - ответил он на соответствующий вопрос российского лидера.

Вице-премьер добавил, что продолжается расширение трассы М-3 «Украина» до шести полос, также планируется ввод Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте строительства в столице дороги между Родниковой улицей и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

