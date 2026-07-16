По его словам, это туристы из Китая и арабских стран, а также стран Персидского залива, которых в российских городах становится всё больше.

«И мы рады этим туристам... Они привозят свои деньги, тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику», — отметил представитель Кремля.

Ранее португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру заявил, что в Евросоюзе запретили продажу туристических поездок в Россию и продвижение страны как туристического направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

