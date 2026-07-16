Песков: Поток иностранных туристов в Россию продолжает расти
Число иностранных туристов, приезжающих в Россию, продолжает расти. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это туристы из Китая и арабских стран, а также стран Персидского залива, которых в российских городах становится всё больше.
«И мы рады этим туристам... Они привозят свои деньги, тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику», — отметил представитель Кремля.
Ранее португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру заявил, что в Евросоюзе запретили продажу туристических поездок в Россию и продвижение страны как туристического направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Готовится к отставке? Что означает для России поездка Вучича в Киев
- Суперкомпьютер предсказал победу Испании в финале ЧМ-2026
- «Спасатель» или жертва? Как «казанскому стрелку» удалось найти жену
- СМИ: МОК не намерен менять свою позицию по России
- Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки
- Нулевой баланс сим-карт: Как идеи Минцифры повлияют на абонентов и операторов
- Песков: Поток иностранных туристов в Россию продолжает расти
- Хуснуллин: Трассу М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
- В России снимут биографический фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве
- Без ажиотажа: В SuperJob спрогнозировали рост зарплат в промышленности