Как подчеркнул собеседник НСН, борьба с мошенниками сегодня недешево обходится операторам.

«Это минимум сотни миллионов рублей для каждого из операторов, возможно больше, если считать на несколько лет. Мошенники используют любую инфраструктуру – российские и не российские мессенджеры, без разницы. Для них главное – аудитория. Мошенники есть уже и в "Максе". Сегодня очень важна обратная связь от пользователей, потому что если номер новый, не находится в черном списке, с первых звонков понять, что это именно злоумышленник, очень трудно», - подчеркнул Кусков.

По его словам, для получения компенсации жертвы мошенников могут обратиться к оператору, но это не единственный путь.

«Не могу сказать, что получить компенсацию легко. Есть различные системы взаимодействия. Прежде всего надо обращаться к оператору. Если он по каким-то причинам не реагирует, а вы уверены, что это именно его вина, тогда обращаться в Роскомнадзор, в Следственный комитет. В учреждения, которые курируют работу с точки зрения надзора и могут разобраться в ситуации», - отметил он.

Ранее глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Петр Ильичев сообщил, что против граждан России орудуют около 100 тысяч украинских телефонных мошенников. По его словам, еще в 2024 году на Украине действовало почти 1,5 тысячи центров телефонного мошенничества. Количество эпизодов с их участием, направленных против россиян, выросло в три раза по сравнению с 2021-2023 годами, передает «Радиоточка НСН».

