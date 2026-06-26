Сотни миллионов рублей: Операторы платят деньги за «пропуск» звонка от мошенника
Сегодня злоумышленники, следуя за аудиторией, используют все новые мессенджеры и инструменты, но операторы связи продолжают бороться с ними, сказал НСН Денис Кусков.
Операторы постоянно совершенствуют систему защиты для борьбы с мошенниками, хотя находятся в уязвимом положении, поскольку по закону должны оказывать услуги связи всем своим пользователям. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Только за июнь в разных регионах России несколько раз оштрафовали операторов связи за то, что они пропустили звонки мошенников с подменных номеров, несмотря на имеющуюся у них систему «Антифрод», пишут «Известия». Как отмечает издание, часто компании обязывают выплачивать компенсацию и жертвам мошенников. К примеру, в январе жительница Кировского района, лишившаяся 103 тысячи рублей из-за звонка злоумышленников с подменного номера, получила выплату в 20 тысяч рублей от сотового оператора. Кусков допустил, что крупнейшие операторы редко сталкиваются с подобными случаями.
«Крупнейшие операторы подключены к системе "Антифрод", по идее не должны проходить подобные звонки. Если речь о небольших операторах, то такая ситуация возможна. Борьба с мошенниками – это непросто. Это подтверждает то, что была система "Антифрод", сейчас "Антифрод" 2.0. Система защиты операторов постоянно совершенствуется. Этот процесс не может закончиться в какой-то момент, потому что мошенники находят все новые пути обмана пользователей. Операторы в достаточно уязвимом положении: в соответствие с законом о связи обязаны оказывать услуги своим пользователям, но эти пользователи могут быть мошенниками. Хотелось бы, чтобы государство продолжало поддержку операторов и взаимодействия между ними», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, борьба с мошенниками сегодня недешево обходится операторам.
«Это минимум сотни миллионов рублей для каждого из операторов, возможно больше, если считать на несколько лет. Мошенники используют любую инфраструктуру – российские и не российские мессенджеры, без разницы. Для них главное – аудитория. Мошенники есть уже и в "Максе". Сегодня очень важна обратная связь от пользователей, потому что если номер новый, не находится в черном списке, с первых звонков понять, что это именно злоумышленник, очень трудно», - подчеркнул Кусков.
По его словам, для получения компенсации жертвы мошенников могут обратиться к оператору, но это не единственный путь.
«Не могу сказать, что получить компенсацию легко. Есть различные системы взаимодействия. Прежде всего надо обращаться к оператору. Если он по каким-то причинам не реагирует, а вы уверены, что это именно его вина, тогда обращаться в Роскомнадзор, в Следственный комитет. В учреждения, которые курируют работу с точки зрения надзора и могут разобраться в ситуации», - отметил он.
Ранее глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Петр Ильичев сообщил, что против граждан России орудуют около 100 тысяч украинских телефонных мошенников. По его словам, еще в 2024 году на Украине действовало почти 1,5 тысячи центров телефонного мошенничества. Количество эпизодов с их участием, направленных против россиян, выросло в три раза по сравнению с 2021-2023 годами, передает «Радиоточка НСН».
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