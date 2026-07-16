В России снимут биографический фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве

По его словам, он уже передал свои наработки по сценарию народному артисту РФ Эдгарду Запашному, который выступит продюсером фильма.

Дмитрий Куклачёв также отметил, что проект может быть реализован как в формате нескольких серий для ТВ, так и в виде полнометражной ленты для кинотеатров.

«Если будет очень крепкий, интересный сценарий, то я думаю, что наши первые актёры страны с огромным желанием сыграют роль папы», - заключил Куклачёв-младший.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Пелагея дебютирует в кино. Певица сыграет главную роль в семейной комедии «Зубастая няня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

