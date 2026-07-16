В России снимут биографический фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве

В России снимут биографический фильм о дрессировщике, худруке Театра кошек, народном артисте России Юрии Куклачёве. Об этом ТАСС рассказал его сын заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачёв.

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По его словам, он уже передал свои наработки по сценарию народному артисту РФ Эдгарду Запашному, который выступит продюсером фильма.

Дмитрий Куклачёв также отметил, что проект может быть реализован как в формате нескольких серий для ТВ, так и в виде полнометражной ленты для кинотеатров.

«Если будет очень крепкий, интересный сценарий, то я думаю, что наши первые актёры страны с огромным желанием сыграют роль папы», - заключил Куклачёв-младший.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Пелагея дебютирует в кино. Певица сыграет главную роль в семейной комедии «Зубастая няня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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