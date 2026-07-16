В России снимут биографический фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве
В России снимут биографический фильм о дрессировщике, худруке Театра кошек, народном артисте России Юрии Куклачёве. Об этом ТАСС рассказал его сын заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачёв.
По его словам, он уже передал свои наработки по сценарию народному артисту РФ Эдгарду Запашному, который выступит продюсером фильма.
Дмитрий Куклачёв также отметил, что проект может быть реализован как в формате нескольких серий для ТВ, так и в виде полнометражной ленты для кинотеатров.
«Если будет очень крепкий, интересный сценарий, то я думаю, что наши первые актёры страны с огромным желанием сыграют роль папы», - заключил Куклачёв-младший.
Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Пелагея дебютирует в кино. Певица сыграет главную роль в семейной комедии «Зубастая няня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России снимут биографический фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве
- Без ажиотажа: В SuperJob спрогнозировали рост зарплат в промышленности
- В Великобритании опубликуют 10 неизданных песен Дэвида Боуи
- Охота в Запорожье: Что стало причиной убийства главного инженера ЗАЭС
- Юрист высмеял идею Миронова ввести стройсберкассы
- Песков: Многие конфликты не могут быть урегулированы в результате «сделки»
- Из Google Play исчезли приложения «Одноклассники» и Mail
- Грузоперевозчики банкротятся: Россиянам пообещали рост цен на 20-25%
- «Нельзя подменять роботами!»: Бурляев высказался о применении ИИ в кино
- Отпугивают туристов: В АТОР посетовали на работу погранслужбы с иностранцами