«Нулевая аварийность»: Регионам призвали «доплачивать» за безопасность на дорогах
Константин Крохмаль в эфире НСН призвал проработать вопрос безопасности с губернаторами на местах, чтобы добиться нулевой аварийности, а не просто зарабатывать на штрафах.
Государство должно давать квоты на субсидирование установки дорожных камер в труднодоступных и опасных местах, а также «мотивировать» региональные власти не просто зарабатывать на штрафах, а добиваться нулевой аварийности, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
С 1 сентября в связи с новыми требованиями к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД региональные власти отключат десятки функционирующих дорожных камер. Так, в Московской области 4% дорожных камер, которые не соответствуют новым требованиям, в Омской области – 10% от всего парка, а в Иркутской области – 25%. В материале уточняется, что многие камеры установлены так, что, например, не видят пешеходный переход, а только подъезжающие к нему машины. Крохмаль призвал отдельно проработать вопрос с губернаторами на местах.
«Я могу сказать, что увеличение числа камер на наших дорогах абсолютно не повлияло на безопасность. Нужно давать квоты на субсидирование установки камер в труднодоступных и опасных местах. Нужно проводить больше работы ГИБДД в регионах, с губернаторами. Власти должны быть заинтересованы не только в получении штрафов, но и в безопасности. Если в конкретном регионе уменьшается число аварий, то этот округ попадает под дополнительное финансирование. Такое дополнительное поощрение, что правильно. Особое внимание нужно уделить южному направлению (Крым-Сочи) и федеральным трассам. Там должна быть нулевая аварийность, это в наших силах. Китай, например, этого добился», - объяснил он.
Со своей стороны, разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман признался, что иногда дело не в камерах, а вы организации движения, этим вопросом тоже нужно заниматься.
«Это хорошо, что вводятся единые и ясные нормы в формате закона, а не в виде рекомендаций. Порядок в любом случае нужен. Но новые требования не сильно упростят ситуацию. Те камеры, которые не соответствуют требованиям, их просто перераспределят, они просто будут стоять в других местах. Камера – это всего лишь инструмент контроля, вопрос в организации движения. Если на дороге стоит знак «40» и вокруг пусто, нет населенных пунктов, то проблема не в камере, а в ограничении. Нужно менять и ограничения, чтобы они соответствовали текущим условиям», - добавил собеседник НСН.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля.
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