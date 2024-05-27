«Нет оснований доверять»: Дорожных инспекторов призвали проверять показания камер

По словам собеседника НСН, сегодня в России нет статистики об ошибочном вынесении штрафов на основе фото и видеофиксации, широкое распространение получают единичные случаи, о которых сообщают федеральные СМИ. Однако таких случаев много, и предложенная инициатива не решит проблему.

«Исключение передвижных камер из процесса вынесения штрафов - частности. Сегодня штрафы у нас выносятся не за правонарушение, а по факту самофиксации. Независимо от того, была ли ошибка, если камера что-то зафиксировала, считается, что оснований не доверять ее показаниям нет. Пока не будет введено обязательное исследование материалов фиксации в каждом случае, а не только, когда водитель их оспаривает, ничего не изменится. Нужно, чтобы задачей инспектора стало не вынесение штрафов по всем зафиксированным материалам, а защита водителя от ошибок, тогда что-то изменится. Искусственный интеллект не поможет. Это лишь средство автоматизации, за результат, на мой взгляд, должен отвечать тот, кто подписал постановление», - резюмировал Шухман.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля.

