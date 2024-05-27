«Нет оснований доверять»: Дорожных инспекторов призвали проверять показания камер
Запрет на автоматические штрафы с передвижных и мобильных камер не избавит водителей от необоснованного наказания, сказал НСН Григорий Шухман.
Фиксация с помощью камеры не может быть достаточным основанием для вынесения штрафа водителю, заявил в беседе с НСН разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман.
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить штрафы за нарушение ПДД, вынесенные с помощью мобильных комплексов фото и видеофиксации. Его инициаторы отмечают, что водители часто сталкиваются со штрафами без фиксации стационарными средствами. При этом передвижные комплексы могут быть установлены некорректно, что увеличивает их погрешность. Как пояснил Шухман, передвижные камеры могут предоставлять результат, который не соответствует действительности.
«Стационарные комплексы при установке проходят необходимые проверки, устанавливаются раз и навсегда и показывают стабильные характеристики. В случае с передвижными комплексами установка каждый раз зависит от компетентности и добросовестности конкретного исполнителя. Также стоит учитывать, что у первого поколения передвижных камер была строгая зависимость показаний от угла установки камеры. Если ее ставили под неправильным углом, они могли завышать скорость. Иногда камеру неверно программируют. Недавно в одном из регионов камера на ограничение 60 километров в час стояла на дороге с ограничением 90 километров в час. Порядка 200 водителей получили штрафы, прокуратура обжаловала их потребовав отменить взыскания», - сказал он.
По словам собеседника НСН, сегодня в России нет статистики об ошибочном вынесении штрафов на основе фото и видеофиксации, широкое распространение получают единичные случаи, о которых сообщают федеральные СМИ. Однако таких случаев много, и предложенная инициатива не решит проблему.
«Исключение передвижных камер из процесса вынесения штрафов - частности. Сегодня штрафы у нас выносятся не за правонарушение, а по факту самофиксации. Независимо от того, была ли ошибка, если камера что-то зафиксировала, считается, что оснований не доверять ее показаниям нет. Пока не будет введено обязательное исследование материалов фиксации в каждом случае, а не только, когда водитель их оспаривает, ничего не изменится. Нужно, чтобы задачей инспектора стало не вынесение штрафов по всем зафиксированным материалам, а защита водителя от ошибок, тогда что-то изменится. Искусственный интеллект не поможет. Это лишь средство автоматизации, за результат, на мой взгляд, должен отвечать тот, кто подписал постановление», - резюмировал Шухман.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля.
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