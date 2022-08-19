ЛДПР предложит наносить на алкогольную продукцию устрашающие картинки
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своём Telegram-канале заявил, что партия готовит законопроект, согласно которому на алкогольную продукцию будут наноситься иллюстрации, демонстрирующие последствия потребления спиртных напитков.
Он напомнил, что подобный опыт уже есть - в 2012 году ЛДПР выступила за нанесение на пачки сигарет «устрашающих картинок с последствиями курения» и эта практика была признана эффективной.
«В сочетании с иллюстрациями последствий употребления алкоголя это, уверен, также возымело бы действие. Снова готовим к внесению соответствующий законопроект», - написал депутат.
Нилов добавил, что ранее подобная инициатива ЛДПР не была поддержана в Госдуме, «но вода камень точит».
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Авдеевым заявил, что с употреблением алкоголя можно бороться с помощью пропаганды здорового жизни и создания инфраструктуры для занятий спортом, без каких-либо запретов.
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