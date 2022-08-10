В Госдуме призвали разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления спиртного. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

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«Субъекты Российской Федерации очень разные по уровню потребления алкоголя - нельзя сравнить Северный Кавказ, там где свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя, и другие регионы… Вводить KPI для всех - насколько это целесообразно с точки зрения эффективности, приведет ли это к желаемым результатам и не будет ли строиться работа просто для галочки», — указал Нилов.

Кроме того, депутат призвал усилить социальную рекламу, создавать больше передач о вреде спиртного и привлекать общество трезвенников к работе по этому вопросу. Также Нилов предложил ужесточить борьбу с контрафактным алкоголем и перейти на продажу крепких напитков в специализированных магазинах, «где ограничат вход подросткам до 18 лет, где строгий режим работы в зависимости от установленного режима продажи в субъекте».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Ярослав НиловАлкогольГосдума
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