Новый российский закон позволяет гражданам выходить из гражданства Украины после обращения в МВД

В законе говорится, что после отказа от украинского гражданства этот ограничивающий фактор для россиян исчезнет, и они смогут занимать посты на госслужбе, учиться в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к гостайне.

После подачи заявления в МВД об отказе от украинского гражданства у россиян уже не будет обязанностей, связанных с «реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В противном случае заявление окажется недействительным.

«Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения», — говорится в заключении международного комитета СФ.

Ранее гражданство России предложили давать детям по рождению независимо от места его появления на свет, если один из его родителей имеет гражданство РФ. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» внесла в Госдуму уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

