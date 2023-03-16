Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России

«Я ... считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания на гимн России. Ну зачем тебе гражданство? Ты не встаешь, не уважаешь символы государства», — подчеркнул политик.

По мнению Аксенова, от таких людей «не добьетесь пользы», где бы он ни работал. Кроме того, глава Крыма считает, что необходимо выяснить место работы таких сотрудников.

Ранее депутат из Калужской области Александр Лепендин, отказавшийся встать во время исполнения гимна страны на отчете главы района, получил повестку в военкомат, напоминает Ura.ru.

