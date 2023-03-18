СМИ: Москалькова предложила давать гражданство РФ рожденным за границей детям россиян
Гражданство России предложили давать детям по рождению независимо от места его появления на свет, если один из его родителей имеет гражданство РФ. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» внесла в Госдуму уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации ... если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — цитирует документ РИА Новости.
В принятой в первом чтении версии законопроекта говорится, что российское гражданство может получить ребенок, родившийся в РФ.
Кроме того, предлагается отменить требование о предоставлении нотариально удостоверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком гражданства РФ, если один из родителей имеет российский паспорт (или приобретает гражданство). Отмечается, что в случае конфликта в семье такое требование нередко становится «непреодолимым препятствием» для оформления гражданства РФ ребенку.
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