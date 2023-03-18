СМИ: Москалькова предложила давать гражданство РФ рожденным за границей детям россиян

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации ... если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — цитирует документ РИА Новости.

В принятой в первом чтении версии законопроекта говорится, что российское гражданство может получить ребенок, родившийся в РФ.

Кроме того, предлагается отменить требование о предоставлении нотариально удостоверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком гражданства РФ, если один из родителей имеет российский паспорт (или приобретает гражданство). Отмечается, что в случае конфликта в семье такое требование нередко становится «непреодолимым препятствием» для оформления гражданства РФ ребенку.

