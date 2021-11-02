Новый максимум: за сутки от коронавируса умерли 1178 россиян

Таким образом, всего с начала пандемии в стране подтвердили 240 871 смерть.

При этом за минувшие сутки медики зарегистрировали 39 008 новых заражений коронавирусом, 30 905 человек выздоровели.

Число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 8 593 200, вылечились от инфекции 7 412 631.

Накануне президент Владимир Путин назвал «очень сложной» ситуацию с коронавирусом в России, отметив, что в последнее время ежедневно фиксируется рекордное число заражений.

