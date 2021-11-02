Новый максимум: за сутки от коронавируса умерли 1178 россиян
Новый максимум смертей от коронавируса за сутки зарегистрирован в России, за 24 часа скончались 1 178 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране подтвердили 240 871 смерть.
При этом за минувшие сутки медики зарегистрировали 39 008 новых заражений коронавирусом, 30 905 человек выздоровели.
Число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 8 593 200, вылечились от инфекции 7 412 631.
Накануне президент Владимир Путин назвал «очень сложной» ситуацию с коронавирусом в России, отметив, что в последнее время ежедневно фиксируется рекордное число заражений.
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Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru