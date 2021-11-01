Вирусолог назвал сроки текущего спада заболеваемости COVID-19
Иммунитет к дельта-штамму среди россиян позволит превратить коронавирус в редкое явление, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова и вирусолог Максим Скулачёв.
По словам Скулачёва, в России по-прежнему бушует дельта-вариант коронавируса, который вызвал всплеск заболеваемости летом. Затем начался период отпусков, стало меньше контактов между людьми, что и вызвало спад. Осенью эпидемический процесс начался вновь.
«Люди вернулись на работу, на учебу, и вот дельта-вариант коронавируса в полной мере накрыл нашу страну, особенно регионы», - отметил вирусолог.
По словам Скулачёва, на распространение заболевания влияют слабый иммунитет и более агрессивный дельта-штамм. «Сейчас будет большое количество людей уже с иммунитетом к дельта-варианту. Будут ли они заражаться повторно – вот это большой вопрос. А если нет, то мы увидим спад», - отметил ученый в эфире «Радио 1».
По мнению вирусолога, ближе к Новому году новая волна заболеваемости должна пойти на спад. При этом темпы вакцинации и личная ответственность людей позволят ускорить процесс.
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