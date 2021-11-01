Путин заявил об очень сложной ситуацией с коронавирусом в РФ
Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране как «очень сложную». Он отметил рекордное число заражений, которые ежедневно фиксируются последнее время.
«Больше сорока тысяч заболевших. Такого никогда не было», - заявил глава государства на совещании с руководством министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.
По словам президента, сегодня он уже обсуждал тему новой аолны коронавируса с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
По данным оперативного штаба по состоянию на 1 ноября, в России за сутки выявлен 40 402 новых случаев коронавируса, подъем инфицирования и заболеваемости COVID-19 происходит во всех регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru