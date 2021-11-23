«Вы забегаете вперед»: Песков назвал преждевременными разговоры о новогодних ограничениях

Разговоры о возможном введении в России новых антиковидных ограничений в новогодние праздники или продлении каникул пока преждевременны, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы. Еще до новогодних каникул много времени», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он признал, что, скорее всего, и Россию и Европу ждут новые волны коронавируса.

Представитель Кремля также добавил, что в России сейчас наблюдается динамика к снижению заболеваемости COVID-19.

Ранее президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что торговые центры потеряют около трети доходов в случае введения в России QR-кодов, однако это лучше, чем локдаун.

