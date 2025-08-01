«В России сейчас дорожают услуги на фоне дефицита квалифицированных кадров, а услуга по регулировке сход-развала колёс - квалифицированная и точная работа. Оплата труда работников, которые этим занимаются в автосервисах, сейчас заметно выросла, что отразилось и на стоимости самой услуги. От того, насколько хорошо эта работа будет выполнена, зависит какой расход топлива будет у автомобиля, а также какой будет износ шин. В противном случае автовладелец понесет дополнительные расходы на облуживание своей машины. Сфера услуг сейчас существенно дорожает из-за того, что квалифицированные кадры, хотят получать достойную зарплату», - отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили о росте цен на автозапчасти до 20%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

