Новый антирекорд. В России за сутки от COVID-19 умерли 432 человека

По последним данным, больше всего пациентов с COVID-19 проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые ограничительные меры в столице. Они будут действовать минимум два месяца —до 15 января 2021 года.

В частности, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, транспортные карты учащихся заблокируют. Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00.

Между тем, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно. По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.

