Новый антирекорд. В России за сутки от COVID-19 умерли 432 человека

За сутки в России от коронавируса умерли 432 человека, это стало новым суточным антирекордом смертности от инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В то же время число заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущими днями. К утру 11 ноября зафикисровали 19 851 случай заражения, рекорд был двумя днями ранее, 9 ноября. Тогда за сутки выявили 21 798 заболевших.

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По последним данным, больше всего пациентов с COVID-19 проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые ограничительные меры в столице. Они будут действовать минимум два месяца —до 15 января 2021 года.

В частности, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, транспортные карты учащихся заблокируют. Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00.

Между тем, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно. По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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