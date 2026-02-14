Рябков: Рост торговли стран БРИКС между собой превысил общемировой

Рост торговли между государствами БРИКС существенно превысил уровень роста внешней торговли в мире. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, согласно статистике, рост торговли стран объединения между собой стал выше общемирового уровня роста внешней торговли и темпов торговли всех стран БРИКС с другими партнерами. Как отметил Рябков, БРИКС может действительно помогать в решении проблем, «не будучи "волшебной палочкой"».

«Этот потенциал нужно наращивать, и политическая воля к тому имеется», - добавил замглавы МИД.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что вскоре страны БРИКС будут определять новый мировой порядок вместе с США.

