Эпидемиолог рассказал, из-за чего в России произойдет пик заболеваемости коронавирусом
Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РФ в беседе с НСН заявил, что никто не сможет сейчас назвать точную дату, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик распространения коронавируса в Москве придется на середину-конец следующей недели. Об этом он рассказал директору Центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Анне Федермессер.
«Пока прирост заболеваемости есть, я думаю, пик придется на середину-конец следующей недели», – сказал он.
Проценко отметил, что принятые меры по профилактике коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными.
Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с НСН затруднился назвать точные сроки окончания распространения заболевания в России, однако предрек рост числа заболевших из числа вернувших из-за границы.
«Посмотрим. Сейчас очень много предсказаний и пророчеств, но сроки называть малореально. Хорошо, когда в одной стране живем и представляем ситуацию, а мы ведь за Земном шарике живем, где полным полно всего. Очень много от изоляции зависит. Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний», - заявил Николай Малышев.
«В этой ситуации сложно сказать, что в среду на следующей неделе всё закончится».
По данным правительства Москвы, всего в столице зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусом нового типа. Примерно 400 человек находятся в стационаре, около 100 лечатся на дому и 20 помещены в специальные боксы. 18 уже выздоровели, закончили лечение, приступили к нормальной жизни. Тестированием на коронавирус охватят родственников жителей Москвы, которых госпитализировали с подозрением на пневмонию.
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