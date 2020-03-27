Эпидемиолог рассказал, из-за чего в России произойдет пик заболеваемости коронавирусом

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик распространения коронавируса в Москве придется на середину-конец следующей недели. Об этом он рассказал директору Центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Анне Федермессер.

«Пока прирост заболеваемости есть, я думаю, пик придется на середину-конец следующей недели», – сказал он.

Проценко отметил, что принятые меры по профилактике коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными.



Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с НСН затруднился назвать точные сроки окончания распространения заболевания в России, однако предрек рост числа заболевших из числа вернувших из-за границы.

«Посмотрим. Сейчас очень много предсказаний и пророчеств, но сроки называть малореально. Хорошо, когда в одной стране живем и представляем ситуацию, а мы ведь за Земном шарике живем, где полным полно всего. Очень много от изоляции зависит. Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний», - заявил Николай Малышев.