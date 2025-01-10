Новые выбросы мазута выявили на участке от Анапы до Темрюкского района

Мониторинг побережья Кубани выявил новые выбросы мазута на территории от Анапы до Темрюкского района в результате нагонной волны и усиления ветра. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону.

В Анапе и Темрюкском районе обнаружили более 5,7 тысячи пострадавших от мазута птиц

Согласно данным, были выявлены локальные участки выброса нефтепродукта. Отмечается, что участки загрязнения составляют фракции до 0,1 «квадратов» протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Веселовка, поселка Волна Темрюкского района.

До этого сообщалось, что свыше 147 тысяч тонн песка и грунта, загрязненного мазутом, вывезли с побережья Краснодарского края.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заявил, что количество бронирований летнего отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии увеличилось на фоне массового загрязнения мазутом в Анапе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:НефтепродуктыАнапа

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