Новые выбросы мазута выявили на участке от Анапы до Темрюкского района

Согласно данным, были выявлены локальные участки выброса нефтепродукта. Отмечается, что участки загрязнения составляют фракции до 0,1 «квадратов» протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Веселовка, поселка Волна Темрюкского района.

До этого сообщалось, что свыше 147 тысяч тонн песка и грунта, загрязненного мазутом, вывезли с побережья Краснодарского края.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заявил, что количество бронирований летнего отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии увеличилось на фоне массового загрязнения мазутом в Анапе, передает «Радиоточка НСН».

