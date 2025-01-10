С пляжей на Кубани вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта

Как указали в ведомстве, в Анапе и Темрюкском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.

«Силами МЧС России, представителями муниципальных образований и добровольцами с пляжных территорий собрано и вывезено более 147 тысяч тонн... песка и грунта», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае начали тестировать новый способ защиты побережья от повторного загрязнения мазутом, власти устанавливают ограничительные сети, пишет RT.

