С пляжей на Кубани вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта
Свыше 147 тысяч тонн песка и грунта, загрязненного мазутом, вывезли с побережья Краснодарского края. Об этом заявили в МЧС.
Как указали в ведомстве, в Анапе и Темрюкском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.
«Силами МЧС России, представителями муниципальных образований и добровольцами с пляжных территорий собрано и вывезено более 147 тысяч тонн... песка и грунта», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Краснодарском крае начали тестировать новый способ защиты побережья от повторного загрязнения мазутом, власти устанавливают ограничительные сети, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru