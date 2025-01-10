С пляжей на Кубани вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта

Свыше 147 тысяч тонн песка и грунта, загрязненного мазутом, вывезли с побережья Краснодарского края. Об этом заявили в МЧС.

Куренков: Основной объем выбрасываемого на побережье Кубани мазута собран

Как указали в ведомстве, в Анапе и Темрюкском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.

«Силами МЧС России, представителями муниципальных образований и добровольцами с пляжных территорий собрано и вывезено более 147 тысяч тонн... песка и грунта», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае начали тестировать новый способ защиты побережья от повторного загрязнения мазутом, власти устанавливают ограничительные сети, пишет RT.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:НефтепродуктыМЧСКраснодарский Край

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