В Анапе и Темрюкском районе обнаружили более 5,7 тысячи пострадавших от мазута птиц

Там уточнили, что пострадавших птиц ищут на побережье круглосуточно. Мониторинговые группы оперативно передают замазученных птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на последующую реабилитацию.



Центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях приняли уже 2652 особи.

Ранее стало известно, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта с черноморского побережья, напоминает RT.

