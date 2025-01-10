В Анапе и Темрюкском районе обнаружили более 5,7 тысячи пострадавших от мазута птиц

В Анапе и Темрюкском районе обнаружили 5794 пострадавших от мазута птиц, сообщили в оперштабе Кубани.

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Там уточнили, что пострадавших птиц ищут на побережье круглосуточно. Мониторинговые группы оперативно передают замазученных птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на последующую реабилитацию.

Центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях приняли уже 2652 особи.

Ранее стало известно, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта с черноморского побережья, напоминает RT.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ПтицыЖивотныеЭкологияКраснодарский КрайНефтепродукты

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