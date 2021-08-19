Онищенко назвал способ избежать масштабную эпидемию гриппа осенью

«Вакцины, которые мы будем применять, имеют три новых штамма, которых раньше не было: это два новых штамма А и один – Б. Это дает основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным. И, конечно, сам факт того, что в прошлом году подъем заболеваемости гриппом был достаточно вялым, эпидемический уровень был низкий и даже не достиг пандемического – это может усилить распространение нового штамма. Но у нас есть все основания, чтобы этого не произошло. А для этого нужно очень правильно провести прививочную кампанию», - отметил Онищенко.

Также он рассказал о планах вакцинации от гриппа в России.

«Прежде всего, мы должны начать ее со школьников, они у нас прививаются все, а это 16 миллионов. Мы должны начать с тех, кто уже прошел полную вакцинацию от коронавируса и переболевших коронавирусом. Это первый этап вакцинации, который должен пройти. На втором этапе планируется привить от гриппа тех, кто сейчас вакцинируется от коронавируса. Это будет уже примерно в октябре-ноябре», - сообщил специалист.

Онищенко объяснил, что в прошлом году остановило массовое заражение гриппом.

«И ограничения, и запрет массовых мероприятий, и масочный режим – все это сыграло свою позитивную роль. А самое главное – то, что мы в прошлом году привили от гриппа 70 миллионов человек. То есть провели специфическую профилактику. Тем более, осенью прошлого года и дети были на дистанционном обучении. Это тоже сыграло роль, потому что в тот период у нас дети не болели коронавирусом, а грипп, что называется, был «их» инфекцией. Но она не сработала», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он уточнил, что прививка от коронавируса не может защитить от гриппа. «Нет, это разные вирусы, и такой интерференции иммунитета, нет», - пояснил академик.

Онищенко также уточнил, как отличить грипп от коронавируса.