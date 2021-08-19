Онищенко назвал способ избежать масштабную эпидемию гриппа осенью
Грипп эволюционировал, появились три новых штамма, так что показатели заболеваемости могут быть выше, чем годом ранее, заявил "Радиоточке НСН" экс-глава Роспотребнадзора.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с иммунологом Николаем Крючковым, что грядущей осенью заболеваемость от гриппа будет будет выше, чем в прошлом году. Вместе с тем, вакцинация поможет предотвратить это.
«Вакцины, которые мы будем применять, имеют три новых штамма, которых раньше не было: это два новых штамма А и один – Б. Это дает основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным. И, конечно, сам факт того, что в прошлом году подъем заболеваемости гриппом был достаточно вялым, эпидемический уровень был низкий и даже не достиг пандемического – это может усилить распространение нового штамма. Но у нас есть все основания, чтобы этого не произошло. А для этого нужно очень правильно провести прививочную кампанию», - отметил Онищенко.
Также он рассказал о планах вакцинации от гриппа в России.
«Прежде всего, мы должны начать ее со школьников, они у нас прививаются все, а это 16 миллионов. Мы должны начать с тех, кто уже прошел полную вакцинацию от коронавируса и переболевших коронавирусом. Это первый этап вакцинации, который должен пройти. На втором этапе планируется привить от гриппа тех, кто сейчас вакцинируется от коронавируса. Это будет уже примерно в октябре-ноябре», - сообщил специалист.
Онищенко объяснил, что в прошлом году остановило массовое заражение гриппом.
«И ограничения, и запрет массовых мероприятий, и масочный режим – все это сыграло свою позитивную роль. А самое главное – то, что мы в прошлом году привили от гриппа 70 миллионов человек. То есть провели специфическую профилактику. Тем более, осенью прошлого года и дети были на дистанционном обучении. Это тоже сыграло роль, потому что в тот период у нас дети не болели коронавирусом, а грипп, что называется, был «их» инфекцией. Но она не сработала», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он уточнил, что прививка от коронавируса не может защитить от гриппа. «Нет, это разные вирусы, и такой интерференции иммунитета, нет», - пояснил академик.
Онищенко также уточнил, как отличить грипп от коронавируса.
«При гриппе более интенсивные проявления со стороны носоглотки, при коронавирусе практически ничего такого нет. Нет кашля, нет чихания. А если есть, то очень скудное. Также там несколько другой температурный режим. Но если вы привьетесь, то самодиагностикой заниматься не придется», - заключил эксперт.
Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что осенью 2020 года случаи заболевания гриппом и ОРВИ фиксировались реже обычного из-за ограничений в связи с коронавирусом. Однако в текущем сезоне, по его словам, Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости гриппом.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о случаях одновременного заражения гриппом и COVID-19 в России.
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