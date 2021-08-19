Иммунолог спрогнозировал сильную волну гриппа в России
В 2021 году Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.
По его словам, прошлой осенью отечественные медики гораздо реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочными мерами, которые вводились против распространения COVID-19.
По словам иммунолога, в предстоящем сезоне заболеваемость ОРВИ и гриппа будет выше. «Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа», – сказал Крючков.
По его словам, чтобы не заболеть осенью, ставить вакцину от гриппа нужно уже сейчас.
Ранее бывший главный государственный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что вакцинация от гриппа предстоящей осенью совпадет с прививочной компанией против коронавируса.
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