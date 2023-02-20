В Новосибирске отменят прямые выборы мэра

Документ поддержали 49 парламентариев, 12 проголосовали против, еще один воздержался. Как отметил губернатор региона Андрей Травников, инициатива «правильная, своевременная», и нет оснований откладывать это решение.

В пояснительной записке к закону уточняется, что новый подход предусматривает избрание «главы муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа» из кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Решение о назначении будет принимать соответствующий представительный орган, главы местных администраций избираются сроком на пять лет.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Новосибирская область является лидером среди регионов по многим показателям.

