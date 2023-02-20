В Новосибирске отменят прямые выборы мэра
Прямые выборы глав Новосибирска и наукограда Кольцово будут отменены, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли соответствующий закон в двух чтениях. Об этом сообщает ТАСС.
Документ поддержали 49 парламентариев, 12 проголосовали против, еще один воздержался. Как отметил губернатор региона Андрей Травников, инициатива «правильная, своевременная», и нет оснований откладывать это решение.
В пояснительной записке к закону уточняется, что новый подход предусматривает избрание «главы муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа» из кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Решение о назначении будет принимать соответствующий представительный орган, главы местных администраций избираются сроком на пять лет.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Новосибирская область является лидером среди регионов по многим показателям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- Москва выдала разрешения на возведение 638 тысяч «квадратов» недвижимости в январе
- Советник Пушилина рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск
- Бастрыкин: 152 уголовных дела возбуждены из-за дискредитации армии
- На Крымском мосту восстановили движение после смертельного ДТП
- В России возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров
- Слуцкий: Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года
- В ЕК назвали спекуляцией расследование о теракте на «Северных потоках»
- В Новосибирске отменят прямые выборы мэра
- «Лукашенко конец»: Дуда посоветовал Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт
- Глава АЕБ: Европейский бизнес больше не против параллельного импорта в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru