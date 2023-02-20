В Новосибирске отменят прямые выборы мэра

Прямые выборы глав Новосибирска и наукограда Кольцово будут отменены, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли соответствующий закон в двух чтениях. Об этом сообщает ТАСС.

Район в Новосибирской области возглавил осужденный за браконьерство чиновник

Документ поддержали 49 парламентариев, 12 проголосовали против, еще один воздержался. Как отметил губернатор региона Андрей Травников, инициатива «правильная, своевременная», и нет оснований откладывать это решение.

В пояснительной записке к закону уточняется, что новый подход предусматривает избрание «главы муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа» из кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Решение о назначении будет принимать соответствующий представительный орган, главы местных администраций избираются сроком на пять лет.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Новосибирская область является лидером среди регионов по многим показателям.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Кряжев
ТЕГИ:ВыборыНовосибирскНовосибирская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры