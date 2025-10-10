Шкуматов считает, что автолюбители не станут заниматься фальсификацией номерных знаков из-за страха лишиться прав.

«Видеокамеры, фиксирующие нарушения, считывают иностранные номера так же хорошо, как и российские. Вопрос в том, что на иностранные номера не приходит штраф, потому что его некуда присылать, российского адреса нет. При этом инспектор ГИБДД может остановить такой автомобиль и выписать штраф, который затем будет взыскан. Никаких схем с подделкой номерных знаков нет. Может, какой-то единичный случай. Фальсификация номерных знаков в России преследуется по закону. За такие действие последует лишение прав на год, как минимум», - отметил эксперт.

