Шкуматов не поверил в массовую замену номерных знаков машин на парковках
За фальсификацию номерных знаков в России можно лишиться водительских прав на год, заявил в беседе с НСН Пётр Шкуматов.
Замена номерных знаков машин на парковках - это единичные случаи, большинство автолюбителей знает, что за подобные махинации предусмотрено лишение прав, заявил НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.
На столичных автостоянках стали чаще замечать иностранные номера. Водители приезжают с российскими номерами, паркуются и меняют их на европейские, а российские закидывают в салон или багажник, сообщает Telegram-канал SHOT. Сотрудники службы АПП (администрации парковочного пространства) чаще всего не могут ничего сделать с такими машинами — ни оштрафовать, ни эвакуировать, так как их просто нет в базе. Итого офисные сотрудники оставляют машины на целый день и в месяц экономят в районе 140 тысяч рублей.
Шкуматов считает, что автолюбители не станут заниматься фальсификацией номерных знаков из-за страха лишиться прав.
«Видеокамеры, фиксирующие нарушения, считывают иностранные номера так же хорошо, как и российские. Вопрос в том, что на иностранные номера не приходит штраф, потому что его некуда присылать, российского адреса нет. При этом инспектор ГИБДД может остановить такой автомобиль и выписать штраф, который затем будет взыскан. Никаких схем с подделкой номерных знаков нет. Может, какой-то единичный случай. Фальсификация номерных знаков в России преследуется по закону. За такие действие последует лишение прав на год, как минимум», - отметил эксперт.
Ранее генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил НСН, что россиянам не стоит ждать новогодних скидок на автомобили.
